Был комбинированный удар: в результате атаки РФ на Харьков пострадали десять человек

В ночь на 2 июня российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по Харькову. Попадания зафиксированы в четырех районах города.

В результате атаки известно о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых один ребенок. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Ночной террор врага

"Этой ночью враг нанес по Харькову комбинированный удар: город атаковали 15 ударных БПЛА и 2 ракеты", – говорится в сообщении.

Под вражеской атакой оказались Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский районы.

Наибольшие разрушения претерпел Основянский район, где повреждены частные жилые дома, административные здания, территория детского сада и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе в результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, автомобили и сети наружного освещения.

В Немышлянском районе удар вызвал повреждение офисного здания и возникновение пожара. В то же время в Киевском районе зафиксировано попадание по территории промышленных предприятий.

"По состоянию на сейчас известно о 10 пострадавших, среди них один ребенок", – указано в сообщении.

Терехов поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, правоохранителей и все службы, которые с первых минут работают на местах ударов и устраняют последствия российского обстрела.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. В результате ударов есть пострадавшие и погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под ударом также были Днепр и Каменское. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и жертвы.

