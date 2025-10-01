Россия нанесла ракетный удар по Балаклее: есть погибшая, еще пятеро гражданских пострадали. Фото

Вечером 1 октября российская армия нанесла ракетный удар по центральной части города Балаклея в Харьковской области. Вражеский снаряд попал в землю возле многоэтажного дома.

В результате атаки есть пострадавшие и погибшая, возникли пожары. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Подробности ракетного удара РФ по Балаклее

"По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль", – проинформировал Синегубов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате взрыва произошел пожар: горели квартира на 5 этаже дома и легковые автомобили.

В Национальной полиции Украины добавили, что в результате обстрела Балаклеи повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры.

"На месте попадания работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Правоохранители помогают гражданам и документируют военное преступление", – говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Девять человек пострадали, среди них четверо женщин в возрасте 79, 78, 35 и 60 лет. Они были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды и медики.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжения для 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

Вечером 1 октября на Черниговщине ввели графики отключения электроэнергии после массированного удара армии РФ по энергетической инфраструктуре региона. Ограничения начали действовать с 20:00.

На Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация. В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич был обесточен новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, ведь именно он изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает утечку радиоактивных материалов в окружающую среду.

