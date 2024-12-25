Россия нанесла серии ударов по Харькову, возникли пожары: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Утром 25 декабря Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Под удар попал Харьков: по облцентру прилетели не менее семи вражеских ракет.

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В городе есть разрушения, вспыхнули пожары: пострадали по меньшей мере четверо гражданских. О последствиях атаки на облцентр рассказали глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов.

О взрывах в Харькове мэр города сообщил в 06.03. По данным ОВА, под обстрелом оказался не только Харьков, но и Харьковский район.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прозвучала серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах", – отметил Терехов в 06:09.

По состоянию на 06:10 оккупанты нанесли по Харькову минимум семь ударов.

"Одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр", – сообщил тогда Синегубов.

Еще один прилет, по данным горсовета, зафиксирован в Киевском районе города.

"Имеем прилет по Киевскому району. На месте прилета пожар, повреждено остекление соседних домов. Информация о прилетах еще уточняется", – отметил Терехов в 07:00.

Впоследствии стало известно, что в облцентре после вражеских ударов вспыхнули несколько пожаров. Фиксировались также повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий прилетов.

Ближе к 7 утра начала появляться информация о первых пострадавших среди харьковчан.

По данным Харьковской ОВА по состоянию на 06:50 осколочные ранения получили двое гражданских мужчин, одному из них 39 лет. Оба пострадавших были госпитализированы.

Терехов озвучил другие данные: на 06:40 он сообщал о трех пострадавших в Салтовском районе города, двое из них – в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший – в Немышлянском районе Харькова.

"В Немышлянском районе имеем удар по частному дому. Пострадал один человек", – рассказал городской голова.

Напомним, утром 25 декабря Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Взрывы раздались в Харькове и в Днепре, появилась информация о первых пострадавших.

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