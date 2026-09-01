Россия нанесла удар по Одесской области: временно не работает пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Фото

Ночью Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, под ударом оказалась, в частности, Одесская область. В Измаильском районе враг снова нанес удар по пограничному пункту пропуска "Орловка".

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Из-за атаки он приостановил работу, сообщили в Измаильской РГА и в Государственной пограничной службе Украины. Кроме того, в области разрушениям подверглись жилые дома, горел швейный цех, есть пострадавший.

Что известно

В 6 часов утра 1 сентября в Оперативном штабе Измаильской РВА сообщили о том, что враг продолжил атаковать пограничную инфраструктуру Украины.

На этот раз под ударом оказался международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на границе с Румынией.

"В результате атаки зафиксированы попадания по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые локализовали спасатели", – рассказали о последствиях атаки в ГПСУ.

Из-за вражеских ударов пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу: оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пока не проводится.

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"Транспорт перенаправляется к другим пунктам пропуска. Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы. Отметим, что враг не впервые наносит удар по этому пункту пропуска", – добавили в ГПСУ.

Также в Одесской области пострадала другая гражданская инфраструктура.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в области повреждены два жилых дома. Также вспыхнул пожар в швейном цехе предприятия.

Пострадал один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия усилила удары по приграничной инфраструктуре Украины.

В ISW это связывают со стремлением Кремля перекрыть Украине пути экспорта.

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