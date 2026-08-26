Россия усиливает удары по приграничной инфраструктуре Украины: в ISW назвали цель противника

Россия начала наносить удары по приграничной инфраструктуре Украины. В частности, были атакованы пункты пропуска на украинско-молдавской границе.

Видео дня

Эти удары являются продолжением вражеской кампании против портовой и морской инфраструктуры Украины. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия наносит удары по пограничной инфраструктуре Украины

Аналитики отметили, что Россия усиливает удары по украинско-молдавской пограничной инфраструктуре – и эти удары связаны с кампанией государства-агрессора против украинской портовой и морской инфраструктуры.

В августе отмечается усиление атак на пограничные пункты пропуска на украинско-молдавской границе, расположенные вдоль ключевых маршрутов, которые Украина использует для импорта и экспорта в Европу.

Так, были атакованы мосты в Затоке и Маяках в Одесской области и пограничные переходы Виноградовка-Вулканешты, Рени-Джурджулешты и Табаки (все к северо-западу от Измаила)

Главные истории дня

В Государственной пограничной службе Украины 25 августа заявили, что российские войска трижды с 20 августа наносили удары по пограничным переходам вдоль границы между Молдовой и Одесской областью. Там подчеркнули, что российские войска наносят удары по транспортной и пограничной инфраструктуре Украины, чтобы нарушить международные наземные линии сообщения с Молдовой.

"Российские войска, вероятно, все чаще атакуют украинские морские коммуникации в этом районе, чтобы еще больше нарушить наземные экспортные маршруты Украины на фоне параллельной кампании против украинской портовой инфраструктуры, которая влияет на морские коммуникации Украины, с целью предотвращения экспорта украинского зерна и в целом ухудшения состояния украинской экономики", – отметили в ГСЧС.

Аналитики предположили, что Россия с удвоенной силой пытается изолировать Украину от Европы и ухудшить способность Киева экспортировать зерно и другие товары. Сопутствующая цель заключается в создании атмосферы опасности, чтобы Молдова, Румыния и международные перевозчики отказались от использования этих переходов.

"Российские войска используют удары вдоль украинско-молдавской границы для достижения более широких политических целей. Российское военное руководство всё чаще включает удары по приграничным районам Украины в свои более широкие комплексы ударов в качестве тактики запугивания, направленной на создание впечатления, что вступление Молдовы в какие-либо западные структуры становится для этих структур обязательством. Эти российские удары усиливают региональные политические и коммерческие риски, поскольку Россия стремится удержать Румынию и Молдову от поддержки Украины", – считают аналитики.

Кроме того, эти удары являются испытанием для НАТО, предположили в ISW.

"Россия все больше осознает риск, который представляют удары в приграничных районах, и все чаще использует их для проверки реакции Молдовы и НАТО на вторжение и их противовоздушной обороны, одновременно нормализуя эти нарушения"", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты готовят фронтальные атаки на Славянск.

Также аналитики констатировали, что Путин будет требовать новых жертв и не пойдет на компромиссы в отношении войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!