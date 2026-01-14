Россия наращивает производство недорогих ударных дронов: в ISW оценили риски для Украины

Россия продолжает наращивать производство и применение в атаках против Украины недорогих ударных дронов. Недавно свои беспилотники "Молния-2" россияне начали оснащать спутниковыми терминалами Starlink.

Это позволило увеличить дальность полета этих устойчивых к действию РЭБ дронов почти в пять раз. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики констатировали, что Россия продолжает наращивать производство и внедрение недорогих ударных беспилотников. Они, по оценкам ISW, создают более благоприятные условия для российских сил на поле боя.

Недавно оккупанты начали оснащать беспилотники "Молния-2" спутниковыми системами Starlink, что значительно повысило их эффективность на поле боя.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, РФ направила значительные инвестиции в производство модифицированных вариантов "Молния-2". Однако сообщения о том, что Москва за период с января по август 2025 года инвестировала в производство 900 тыс. таких беспилотников более 1 млрд долларов, он считает преувеличенными по меньшей мере вдвое.

Машовец отметил, что беспилотник "Молния-2" устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Иногда эти дроны россияне оснащают терминалами Starlink. И соотношение цены и качества у этих БПЛА выгодно для оккупационной армии.

"Российский центр беспилотных технологий "Рубикон" начал использовать варианты "Молния-2" с поддержкой Starlink в декабре 2025 года, что, как сообщается, увеличило дальность полета этого варианта беспилотника до более 230 километров по сравнению с 50 километрами (дальность полета "Молиний", работающих в мобильной мобильной сети)", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что Россия расширяет и масштабирует производство и адаптацию беспилотников для поддержки своих постоянных усилий по созданию эффектов воздушного перехвата на передовой.

Российская кампания воздушного перехвата включает удары по важным логистическим целям в украинском ближнем и оперативном тылу, в частности, по дорогам, железным дорогам и мостам, с целью облегчить наступательные операции РФ в ближайшие недели и месяцы путем снижения способности Украины поддерживать свои силы на передовой.

"Российские технологические адаптации способствовали недавним российским достижениям, и Россия, вероятно, будет продолжать сосредотачиваться на масштабировании производства недорогих беспилотников, доказавших свою эффективность на поле боя", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по оценкам ISW, Кремль сделал ставку на развитие военной промышленности. И эта политика Москвы уже бьет по населению России.

Между тем в Службе внешней разведки заявили, что регионы России охватил финансовый кризис. На фоне проблем федерального бюджета они столкнулись с перспективой "выживания без поддержки и перспектив".

