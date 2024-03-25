Россия нарастила использование беспилотников на фронте в Украине: в Генштабе Эстонии указали на угрозу

Российские оккупационные войска стали активно использовать больше беспилотников. Между тем страна-агрессор Россия прилагает большие усилия, пытаясь увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии полковник Ээро Ребо. Об этом сообщает издание ERR.

Полковник отметил, что Эстония наблюдает, как деятельность по эксплуатации беспилотников уже не является исключительной прерогативой Украины. По его словам, тот факт, что Украина нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, не повлияет на ход войны в ближайшее время.

Ребо отметил, что Россия прилагает огромные усилия, пытаясь увеличить производство дронов, одновременно развивая возможности борьбы с украинскими беспилотниками.

"Зная, как работает Российская Федерация, у ее гражданского населения будет забрано все, до последней капли, горючее, прежде чем танки перестанут тарахтеть. И мы видим, что Российская Федерация запретила экспорт бензина", – отметил он.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность России значительно увеличила производство. Однако, по мнению Ребо, превратить всю экономику в экономику военного времени невозможно.

Ребо добавил, что прогресс российских войск остается ограниченным из-за эффективной обороны Украины. Однако он подчеркнул, что правда состоит также в том, что у российской стороны больше пушек и больше снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1,7 млн вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

После того как атаки дронов на российские НПЗ заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, Москва пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье просто негде будет хранить.

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