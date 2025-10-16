Россия нарастила удары дронами по пограничью Украины: больше всего страдают две области – ГПСУ

Количество российских ударов по приграничным населенным пунктам Украины растет. Больше всего от этого страдают Сумщина и Харьковщина.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В эфире телемарафона "Единые новости" он отметил, что для таких атак противник все чаще применяет БПЛА.

Что сказал Андрей Демченко

"В этом году существенно враг нарастил применение беспилотных летательных аппаратов для того, чтобы бить по границе", – заявил представитель Госпогранслужбы.

"Это опять же и сбросы с дронов, и FPV-дроны, и дроны на оптоволокне. И больше всего от этого страдают Сумщина и Харьковщина", – добавил он.

Также оккупационные войска бьют по Черниговской области – там количество обстрелов меньше, но они также ежедневные, отметил Демченко.

Как писал OBOZ.UA, ВС РФ в ночь на 16 октября и под утро снова терроризировали Украину. Захватчики запустили 320 БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, а также ракеты: две Х-47М2 "Кинжал", 26 баллистических "Искандер-М"/KN-23, две крылатых "Искандер-К", семь авиационных Х-59. Силами ПВО нашей страны было сбито/подавлено 288 вражеских воздушных целей.

