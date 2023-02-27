Россия не готова на длительную войну, и Кремль об этом знает: Буданов дал прогноз по завершению войны

Государство-террорист Россия, развязавшая войну в Украине, не готова к длительным боевым действиям. Ее ресурсы достаточно ограничены во времени и объемах.

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Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в Кремле также понимают свою несостоятельность на длительную войну.

"Они всячески показывают, что готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают", – отметил Буданов.

Также главный разведчик страны отметил, что нынешняя война не может закончиться каким-то долговременным, глубоким, нестабильным перемирием, прежде всего потому, что Украина на это не согласится.

Напомним: глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер выразил мнение, что развязанная Россией война против Украины и свободного мира может растянуться на десятилетия. Он считает, что российский диктатор готовит свое население к продолжительному конфликту с Западом и продолжит попытки дестабилизировать Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин "слишком уверен" в способности своих вооруженных сил заставить Украину "подчиниться". Именно его высокомерие привело к огромным ошибкам в войне против суверенного государства;

– заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил распад РФ и заявил, что это приведет к апокалипсису. Более того, в связи с такими предположениями сторонник кровавого диктатора Владимира Путина пригрозил миру ядерным ударом.

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