'Россия не может фактически ничего противопоставить': в Воздушных силах прокомментировали первое применение ракет ATACMS

Войска страны-агрессора России, скорее всего, будут вынуждены будут перемещать свою технику на временно захваченных территориях нашего государства после того, как Силы обороны ударили ракетами ATACMS по аэродромам в оккупированном Бердянске и в Луганске. Россияне не могут ничего противопоставить этому вооружению.

Поэтому, вероятно, ситуация будет меняться. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 17 октября.

О том, что ситуация на оккупированных территориях для войск России стала еще менее стабильной, чем была раньше, говорит сам факт первого применения дальнобойных ракет ATACMS воинами Сил обороны Украины. Кроме того, как говорит представитель Воздушных сил ВСУ, у россиян фактически нечего им противопоставить.

По мнению Игната, вражеские войска будут перемещать военную технику, как это было после "бавовны" на аэродромах в стране-агрессоре России.

Что касается потерь в технике и личном составе после ударов по аэродромах в Луганске и Бердянске, Игнат сказал, что сейчас достоверной информации об этом нет. Более точные данные будут после того, как появятся спутниковые снимки с места атак и данные разведки.

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17 октября глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны впервые применили дальнобойные ракет ATACMS. Президент отметил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются.

С помощью этих ракет удалось нанести крайне эффективные удары по двум аэродромам во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, которые использовались оккупантами для концентрации боевой авиации.

По предварительной информации, враг потерял 9 вертолетов, склад БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Потери захватчиков убитыми и ранеными идут на десятки.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал кадры первого исторического запуска ракет ATACMS украинской армией. Он поблагодарил воинам за службу, а партнерам – за помощь.