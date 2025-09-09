Россия не может надолго оставлять свои корабли в Новороссийске: в МИД назвали причину

Порт в российском Новороссийске стал опасной локацией для кораблей оккупантов. Там их могут "достать" украинские защитники. Поэтому страна-агрессор не может надолго оставлять свои военные суда в этой морской гавани.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он объяснил, чем опасен новороссийский порт для российских кораблей.

Плетенчук отметил, что военные суда Черноморского флота РФ технически могут запускать "Калибры" непосредственно из порта, но постоянное пребывание там для них опасно.

"Сказать, что они там могут просто закрыть, повесить амбарный замок и больше никуда не выходить – нет. Тогда их просто там уничтожим мы. И они это прекрасно понимают", – подчеркнул представитель ВМС.

По его словам, обычно корабли выходят из гавани в Цемескую бухту, осуществляют пуски ракет и возвращаются обратно. Для этого им нужно несколько часов, но даже за такой короткий промежуток времени они подвергаются опасности.

"Они не могут свободно чувствовать себя в открытом море. Например, зайти в Крым – им это нужно по техническим причинам, там осталась ремонтная база. И в то же время они в любой момент могут покинуть акваторию Азово-Черноморского региона внутренними водами через Волго-Донской канал, и они этого не делают. Поэтому у них здесь есть ограниченный маневр", – объяснил внимание Плетенчук.

Атака на российский корабль

28 августа украинские бойцы из Главного управления разведки поразили FPV-дроном малый ракетный корабль России "Буян-М", который может нести ракеты "Калибр". Дистанция удара составила более 350 км.

Корабль-ракетоносец находился в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые FPV-дроны были результативно использованыпротив военного корабля – российского корвета "Буян-М", носителя крылатых ракет "Калибр". До этого времени беспилотники атаковали катера и суда, однако корабли такого класса оставались вне их досягаемости.

