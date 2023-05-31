Россия не оставляет попыток полной оккупации Донбасса и Луганщины: Силы обороны отразили 16 атак врага – Генштаб

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток полной оккупации Донбасса и Луганщины. Враг всеми методами пытается захватить эти территории. В то же время, украинские защитники активно дают отпор врагу.

Видео дня

За последние сутки Силы обороны отразили 16 атак противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 31 мая (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей", – сказано в сообщении.

В течение суток ВСУ отразили 16 вражеских атак.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечая, Зеленая, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневторы, Волчанские хутора, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.

– На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровкае Луганской области и Новосадового, Торское, Спирне Донецкой области.

– На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы получили Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Времовка, Вильне Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новоселка, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время, авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"Нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склады боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Поддерживайте Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 30 мая Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 470 российских оккупантов. Численность "армии двухсотых" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения достигла уже 207 910 захватчиков. Также террористы потеряли десятки тысяч единиц различной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!