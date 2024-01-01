Россия не откажется от своих целей: в ISW дали прогноз о ходе войны в Украине и указали на риски в случае 'замораживания' фронта

Военно-политическое руководство страны-террориста России не намерено в будущем отказываться от своих максималистских целей в войне против Украины. Кремль глубоко внедрил в российское политическое сознание идеи о том, что у Украины якобы нет независимой идентичности и оснований для дальнейшего существования в качестве независимого государства.

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При этом ущерб, который нынешняя война наносит российской армии, помогает снизить риски повторного возобновления войны с РФ, но этот эффект носит временный характер. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военные эксперты отметили, что российский диктатор Владимир Путин сделал украинофобную риторику частью своей президентской предвыборной программы 2024 года. Более того, российские чиновники включают такую риторику в учебные программы по всей РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Путин обучает россиян брать на себя обязательства по подчинению Украины, и это обучение не прекратится и не исчезнет после достижения соглашения о прекращении огня. Фактически он будет формировать мысли и вероятную политику преемников Путина на годы или десятилетия", – заявили аналитики.

В связи с этим в ISW считают, что задача, стоящая перед Украиной и Западом, состоит в том, чтобы после окончания этого конфликта быть готовыми противостоять России, которая все еще полна решимости достичь своих первоначальных целей в войне. Также возникнет дополнительная угроза, что Кремль захочет отомстить за свои неудачи в ходе этой войны

Аналитики уверены, что в будущем вдоль российско-украинской границы возможны военные столкновения, поэтому украинские Вооруженные силы в будущем должны быть намного больше и лучше обучены. Однако это гораздо менее сложно, чем проблема, с которой Украина столкнется, если придется защищать нынешние рубежи в случае "замораживания" войны.

Напомним, в России спустя почти два года полномасштабной войны против Украины продолжают четко заявлять, что не заинтересованы в добросовестных переговорах и намерены достичь своих максималистских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 ряд чиновников с Запада распространили заявления о том, что Россия уже проиграла войну в Украине и не способна достичь своих стратегических целей. Однако украинские чиновники предостерегли, что на самом деле диктатор Путин все так же стремится не только удержать захваченные территории, но и расширить зону оккупации.

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