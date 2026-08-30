Россия не способна справиться с топливным кризисом после ударов Украины: последствия войны ощущаются всё сильнее – ISW

В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и топлива для морских судов; также сохраняется мораторий на продажу за пределы страны бензина и авиационного топлива. Однако эти попытки стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива на внутреннем российском рынке особых результатов не дают.

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В то же время государство-агрессор не может подзаработать на высоких ценах на нефтепродукты в мире из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. Ситуацию, в которой оказалась РФ, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Россия продлила запрет на экспорт топлива

29 августа российское правительство продлило запрет на экспорт обычного и морского дизельного топлива и газойля российскими производителями. Ограничения будут действовать как минимум до 30 сентября. Таким образом российские чиновники пытаются обеспечить стабильные поставки топлива на внутренний рынок.

А еще в конце июля в России запретили экспорт бензина и авиационного топлива – до конца года.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 29 августа заверил, что компания якобы удовлетворяет внутренние потребности в топливе, несмотря на ограничения своих нефтеперерабатывающих мощностей. Однако значительная часть российских регионов и оккупированные территории Украины страдают от дефицита бензина из-за сокращения нефтепереработки в РФ по состоянию на середину августа до минимальных значений за последние 20 лет.

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Поэтому все усилия российских властей по минимизации последствий украинских нефтяных ударов для топливного рынка не приносят ожидаемых результатов.

"Продолжительные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре ограничивают возможности России по экспорту топлива, лишая Москву возможности в полной мере воспользоваться преимуществами роста мировых цен на нефть за последние несколько месяцев из-за войны на Ближнем Востоке и заставляя больше людей в России ощущать последствия войны в Украине", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что Россия не может скрыть проблемы в экономике из-за войны, но продолжает готовиться к возможной мобилизации. И призыв резервистов будет личным решением Путина.

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