'Россия никогда не хотела': в Госдепе объяснили, почему окупантов не пригласили на встречу в Саудовской Аравии

Российское участие в дипломатических переговорах по достижению мира в Украине может быть ценным. Это случится лишь, если руководство Кремля проявит готовность к настоящему дипломатическому взаимодействию.

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Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что РФ никогда не демонстрировала серьезный подход к содержательным переговорам.

"Я бы процитировал то, что сказал Президент Украины Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально – даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", – сказал представитель Госдепа.

По словам Миллера, Российская Федерация никогда не продемонстрировала серьезного подхода к содержательным переговорам.

Однако, он отметил, что запланированная встреча представителей различных стран в Саудовской Аравии будет предоставлять миру уникальную возможность "прямо от Украины услышать о всех ужасах, обрушившихся на нее".

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

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