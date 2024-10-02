Россия ночью атаковала Украину 'Шахедами': силы ПВО уничтожили 11 дронов-камикадзе

В ночь на 2 октября Россия устроила очередную атаку на Украину. На украинские города и села враг направил 32 "Шахеда".

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Силы ПВО во время ночного боя уничтожили 11 российских дронов-камикадзе, еще десяток удалось подавить средствами РЭБ. Подробности рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В течение ночи россияне запустили по Украине 32 ударных дрона типа "Шахед", пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарска и Курска, РФ.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях ", – рассказали в Воздушных силах.

Еще с десяток "Шахедов" благодаря противодействию средств РЭБ были "локационно потеряны" над севером и центром Украины. А четыре вражеских дрона вернулись обратно в Россию.

Один из российских "Шахедов" приземлили в Черкасском районе.

"Обошлось без пострадавших. Однако обломками повреждена линия электропередач, а также несколько соседних домов и дворовое сооружение. Напоминаю, что о подозрительных находках следует сразу сообщать экстренным службам: 101, 102", - рассказал утром 2 октября глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Кировоградской области, как отметил начальник местной ОВА Андрей Райкович, также есть сбитые цели. В регионе ночная атака прошла без последствий.

Напомним, накануне, 1 октября, оккупанты ударили по Запорожью КАБами. Прилеты зафиксированы на предприятии и в нескольких локациях в жилых районах. В частности, враг поразил многоэтажку. К вечеру разбор завалов на местах прилетов был завершен. Известно, что в результате российской атки погиб мужчина, десятки людей пострадали.