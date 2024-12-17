Защитники неба сбили 20 российских дронов, еще десяток не достигли своих целей – Воздушные силы

Подразделения противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 17 декабря сбили 20 ударных дронов. Еще десять БПЛА были локационно потеряны благодаря работе РЭБ.

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Вражеские целые защитники уничтожали над пятью регионами. Об отражении этого нападения, которое длилось с 23:00 понедельника по 12:00 вторника, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

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