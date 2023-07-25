Россия ночью нанесла удар 'Шахедами' по Украине, ВСУ сдерживают оккупантов возле Красногоровки и Марьинки – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сдерживают врага в районах Красногоровки и Марьинки.

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Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 июля. Этой ночью РФ совершила очередную атаку иранскими ударными БПЛА типа Shahed, информация о последствиях уточняется.

Накануне же агрессор нанес ракетный и 72 авиаудара, а также совершил более полусотни обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и в целом гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге, жилые дома. Вероятность российских воздушных атак по всей территории страны остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском ВС РФ нанесли авиаудары в районах н. п. Гурьев Казачок и Песчаное на Харьковщине. Кроме этого, из минометов и артиллерии обстреляли более 30 населенных пунктов, в том числе территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки на Сумщине; Стрелечья, Огурцово, Бочково, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении вражеские авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты ударили из авиации в районах Белогоровки на Луганщине и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки армии РФ в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Захватчики же нанесли авиаудары в районах Дилиевки и Предтечино на Донетчине. От их артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Клищиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили его атаки в районе Первомайского. Оккупанты же ударили из авиации возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. А из артиллерии обстреляли более десятка населенных пунктов, в том числе Авдеевку, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Победу, Георгиевку, Максимилиановку Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Ривнополя на Донетчине. Обстреляли более десятка населенных пунктов, в том числе Парасковьевку, Новомихайловку, Угледар, Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобково на Запорожье. Артиллерийским обстрелам от оккупантов подверглись более 35 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Степное, Лобково, Каменское Запорожской области; Херсон, Бургунка, Львово, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав – Херсонской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Наша боевая авиация за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, а также восемь – по районам сосредоточения личного состава и еще шесть – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Защитники уничтожили три ударных БПЛА типа Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минобороны Украины, на востоке ключевые бои защитники ведут за территории возле Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Бахмутского района. От начала контрнаступательной операции Силы обороны освободили на этом направлении около 35 кв. км земель. А на юге отвоевали уже 192 кв. км территории.

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