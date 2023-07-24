Ключевые бои идут у Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки: в Минобороны рассказали об успехе на Бахмутском направлении. Карта

Защитники Украины сегодня ведут ключевые бои за территории у Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Бахмутского района. С начала контрнаступательной операции Силы обороны освободили на этом направлении около 35 кв. км земель, оккупированных войсками РФ.

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В то время как на юге украинские подразделения отвоевали уже более 192 кв. км территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

"За прошедшую неделю на этом (Бахмутском. – Ред.) направлении Силы обороны освободили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки", – отметила она.

Также она добавила, что за этот же промежуток времени на южных направлениях Силы обороны освободили более 12 кв. км.

"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", – указала Маляр.

По ее словам, с начала конступательной операции на южном фронте освобождено более 192 кв. км украинской территории.

Накануне газета The Wall Street Journal написала: когда Силы обороны Украины начинали контрнаступление, чиновники на Западе знали, что Киев не имел достаточного количества вооружения и сделал ставку на мужество, изобретательность украинских защитников. Теперь, по словам аналитиков, якобы возникла угроза, что операция ВСУ может зайти в тупик. Хотя они признали, что в войсках РФ царит низкий боевой дух из-за истощения, плохих поставок и междоусобиц среди лидеров Кремля, поэтому очевидно, что оккупанты не могут перехватить инициативу на фронте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на этом фоне заявил, что Силы обороны "будут делать то, что считают необходимым". Он заверил, что защитники сделают все, что сочтут нужным, чтобы у России больше никогда не возникало желания нападать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Украине начались 516-е сутки или 18-й месяц полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска РФ и дальше сосредотачиваются в основном на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там продолжаются тяжелые бои, за сутки произошло 35 боевых столкновений.

За фактически полные 17 месяцев от вторжения российской армии защитники Украины ликвидировали уже около 242 620 ее наемников. Кроме этого, на сегодня уничтожено около 32 тыс. различной техники и вооружения врага.

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