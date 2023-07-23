'Будем делать то, что считаем необходимым': Данилов рассказал о методах освобождения оккупированных территорий

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники освободят всю территорию нашего государства. Вооруженные силы Украины сделают все, что сочтут нужным, чтобы в России больше никогда не возникало желания нападать.

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Об этом Данилов сказал в эфире "Украинского Радио". Он подчеркнул, что Украина не будет ни у кого спрашивать разрешение на то, куда наносить удары можно, а куда нет.

"Что касается территории нашей страны, мы будем делать то, что считаем необходимым. Мы никому отдавать ее не будем. никогда не только на нашу страну нападать, но и на любую другую", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что в первую очередь Украине сейчас нужна дополнительная защита и ПВО, чтобы защитить все города и инфраструктуру. Также наши защитники нуждаются в самолетах F-16 или F-18, чтобы была возможность активно вести боевые действия на фронте.

"Мы получим и то, и другое. Вопрос только времени. У нас в начале войны не было помощи, потому что мало кто верил, что мы выстоим", – объяснил он.

Однако, по словам Данилова, сколько бы Украина ни получила вооружение, этого все равно будет недостаточно, потому что у нас очень большая линия фронта.

"Каждый день то, что мы получаем, мы это и тратим. Снабжение идет изо дня в день, что усложняет наши замыслы, которые есть относительно продвижения на линии фронта, любая задержка дает не совсем приятный результат на поле боя", – резюмировал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться. Он отметил, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути продвижения наших сил обороны.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Залужный обратился ко всем критикам "слишком медленного продвижения" в контрнаступлении, указав, что это не шоу, за которым следует болеть как на футбольном чемпионате.