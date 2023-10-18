Россия обстреляла 'баллистикой' Павлоград, в городе раздались взрывы: первые подробности

Вечером в среду, 18 октября, в городе Павлограде Днепропетровской области слышали несколько взрывов. Страна-агрессор Россия устроила очередную атаку баллистическими ракетами.

Взрывы в городе подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Павлоград – взрывы. Все службы на своих местах", – написал он.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе угрозы применения врагом баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей. В мониторинговых каналах пишут, что тип ракет, которыми ударили по Павлограду, установят позже, после анализа обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 октября российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Обуховка на Днепропетровщине. Из-за попадания в частный сектор были разрушены дома, один человек погиб, есть пострадавшие.

В сети опубликовали видео первых минут после удара войск РФ по поселку Обуховка под Днепром. На кадрах видны поврежденные дома, повсюду были разбросаны обломки.

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