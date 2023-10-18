Разрушены дома и обломки везде: появилось видео с места прилета по жилому сектору на Днепропетровщине

В сети появилось видео первых минут после удара войск РФ по поселку Обуховка под Днепром 18 октября. На кадрах видны изуродованные дома, везде разбросанные обломки.

Видео было опубликовано местными пабликами. По состоянию на 11 часов известно о том, что в Обуховке россияне убили 31-летнюю женщину, еще четверо гражданских получили ранения.

В результате обстрела российскими войсками также повреждены частные дома: их не менее восьми.

На кадрах, снятых местными жителями, видны разрушенные дома и другие постройки. Вся улица устлана обломками построек и сломанными ветвями деревьев.

Видео дня

"Российская сволочь. Дикое, подлое племя оккупантов снова ударило по гражданским. По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, вражеской атаке подверглась Обуховка. Погибла 31-летняя женщина, еще 4 человека пострадали. Разбито 8 домов. Для понимания. Например, ракета "Искандер" из временно оккупированного Крыма летит к нам в среднем 5-6 минут. Поэтому, когда Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в нашей области – обязательно реагируйте", – отмечал в 11:11 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 11:14 уточнил, что ранения получили женщины 56, 65 и 75 лет и 35-летний мужчина.

"Трое из них в больнице в состоянии средней тяжести... Повреждены 8 частных домов, авто, газопровод. Обследование территории продолжается", – отметил он, выразив соболезнования семье невинной жертвы российского удара.

По данным, обнародованным Министерством внутренних дел, по состоянию на 11:20 известно о полном разрушении частного дома и хозяйственного сооружения, повреждения получили 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, автомобиль и газопровод низкого давления.

В Офисе генерального прокурора отметили, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

(Осторожно, в видео нецензурная лексика)

На месте прилетов работают все службы, отметили в Министерстве внутренних дел.

Напомним, ранее стало известно, что окупанты ночью выпустили авиабомбы по Новобериславу и обстреляли Благовещенское. В результате атаки погиб мужчина, женщина получила ранения.

Также сообщалось, что в ночь на 18 октября войска РФ нанесли удары по Запорожью, попали в жилой дом. Погибли два человека, есть пострадавшие и еще несколько человек считаются пропавшими без вести.