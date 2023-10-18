Войска РФ ночью нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью: попали в жилой дом, есть жертва. Фото

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на среду, 18 октября, нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центре города.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко на своем канале в Telegram. По его данным, погиб один человек.

Ранения получили по меньшей мере два человека, повреждены восемь квартир.

"Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье. Работы продолжаются", – написал он.

Малашко добавил, что оккупанты били по городу ракетами, тип которых устанавливается, с 01:33 по 01:48.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram отметил, что в результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

"На месте работают все соответствующие службы, привлечены коммунальные автобусы, развернут ближайший ТИЦ", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября российская оккупационная армия совершила очередной теракт в Донецкой области. Захватчики нанесли удар по зданию общежития в Славянске.

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