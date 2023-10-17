Оккупанты нанесли удар по общежитию в Славянске: под завалами находятся люди. Фото и видео

Российская оккупационная армия совершила очередной теракт в Донецкой области. Захватчики нанесли удар по зданию общежития.

Пятиэтажное здание получило существенные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации спасательной службі, под завалами общежития находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Начальник Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз уточнил, что российские войска нанесли удар по общежитию учебного заведения. Теракт был совершен в ночь на 17 октября.

Кроме того, в ОВА заявили, что в результате обстрела никто не пострадал.

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Напомним, террористические войска России днем 17 октября нанесли удар по Херсону. Он пришелся на Днепровский район, известно об одном раненом.

Ранее сообщалось, что 15 октября российская оккупационная армия терроризировала жителей Харьковской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка. В результате военного преступления погибли два человека.

Также государство-террорист Россия обстреляло село Богатырь Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате преступления погиб ребенок. Всего было зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России утром 13 октября нанесли удар по центру Покровска на Донетчине. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома, погиб мужчина и 24 человек пострадали.

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