Оккупанты обстреляли Херсон: есть попадания в жилой зоне. Фото

Террористические войска России днем вторника, 17 октября, нанесли удар по Херсону. Он пришелся на Днепровский район, известно о трех пострадавших.

Об обстреле сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Чиновник опубликовал фото последствий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, враг попал в жилую зону. Судя по фото, повреждения получили здания и авто.

Позже он подчеркнул, что пострадали два работника охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебном автомобиле.

Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней.

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В то же время глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Херсонщины. Взрывы раздались в Днепровском районе.

Чиновник обратился к жителям прибрежных районов и попросил не находиться на открытом пространстве, а перейти к более безопасным местам.

"Российские оккупационные войска не прекращают огонь по мирным жителям Херсона! Обстрелы не утихают! Будьте осторожны!" – написал он после 11:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за обстрела в ряде районов города исчез свет, также возникли перебои с водоснабжением, мобильной связью и интернетом.

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