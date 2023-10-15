Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне: начались проблемы со светом

В Херсоне 15 октября раздался мощный взрыв. После него в некоторых районах облцентра исчезло электричество, начались также перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Впоследствии он уточнил: причиной взрыва и перебоев стали две управляемые авиационные бомбы, которые российские оккупанты сбросили на объект критической инфраструктуры.

"В Херсоне раздался мощный взрыв! Сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество, есть перебои с водой. Информация уточняется. Ожидайте официальных сообщений", – написал Мрочко в 10:30.

Впоследствии стали известны причины взрывов и исчезновения света в части города: российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

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"Около часа назад с разницей в 30 минут военными РФ из СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне! Россия продолжает терроризировать мирное население громады!" – отметил глава Херсонской МВА.

Об угрозе атаки правобережья Херсонщины авиабомбами в 09:53 предупреждал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"3 борта СУ-34/35 заходят на пуски (скорее всего КАБ) в сторону правого берега Херсонской области. Особое внимание Бериславскому району", – отмечалось в сообщении.

Около 11 часов последовало повторное предупреждение о вероятных пусках.

"Плюс еще 2 борта СУ-35С – снова пуски КАБ, в этот раз в сторону Бериславского района Херсонской области. Будьте в безопасных местах до отбоев, пожалуйста", – написал "Николаевский Ванек".

В общей сложности, по его данным, примерно с 10 до 11 часов 15 октября по правобережной части Херсонской области россияне запустили 14 авиабомб.

Накануне, 14 октября, по данным Херсонской МВА, российские войска 27 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду: в общей сложности было запущено 129 снарядов, непосредственно по Херсону до начала новых суток прилетели 45 из них.

"Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Приднепровском и Садовом. Ночью противник совершил артиллерийский обстрел Херсона и минометный обстрел Приднепровского. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской МТГ пострадавших нет", – рассказывал Мрочко утром.

Всего по области оккупанты совершили 14 октября 107 обстрелов, использовав 622 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, АГС, СПГ, авиации и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, дом культуры, почту и магазин в Херсонском районе; предприятие и территорию рынка в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 – получили ранения", – отмечал утром 15 октября глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка Изюмского района.

В результате разрыва авиабомбы был разрушен частный дом, вспыхнул пожар.

Погибли 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме того, одна местная жительница получила ранения.