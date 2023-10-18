Оккупанты ночью выпустили авиабомбы по Новобериславу и обстреляли Благовещенское: погиб мужчина, ранена женщина

Войска Российской Федерации в ночь на 18 октября сбросили на село Новоберислав Херсонской области шесть управляемых авиабомб из трех самолетов Су-34. В результате вражеской атаки погиб 63-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. Он рассказал о вражеских обстрелах региона в эфире "Єдиних новин" утром в среду, 18 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Областная прокуратура в Telegram заявила, что российские армейцы в очередной раз обстреляли Бериславский район около 01:15.

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"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также в эту ночь противник ударил по поселку Благовещенское. Ранения получила 69-летняя женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В целом в ночь на среду российские военные преступники атаковали 11 населенных пунктов области, в том числе Херсон.

За минувшие сутки (17 октября) противник 70 раз обстреливал правый берег Херсонской области, выпустив примерно 400 снарядов. Оккупанты использовали все виды оружия. Ранения получили шесть людей.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 17 октября террористические войска РФ нанесли удар по Днепровскому району Херсона, из-за чего пострадали три мирных жителя.

– 15 октября ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за обстрела в ряде районов города исчез свет, возникли перебои с водоснабжением, мобильной связью, интернетом.

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