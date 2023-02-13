Россия оказалась перед дилеммой: разведка Британии рассказала, чего боятся оккупанты и какой вызов стал для них главным

Несмотря на нынешнюю оперативную сосредоточенность на наступлениях в центральной части Донбасса, Россия по-прежнему обеспокоена охраной "конечностей" своей расширенной линии фронта. С января она продолжает строить укрепления, особенно на временно захваченной части Запорожья, чтобы защитить так называемый наземный мост в Крым.

Видео дня

Об этом говорится в сводке британской разведке от 13 февраля. По мнению экспертов, оккупанты разрываются на две части, одновременно пытаясь и вести наступления, и обороняться.

"Об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 км, а линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км", – отметили они.

По состоянию на 7 февраля изображения из открытых источников указывают на то, что Россия, вероятно, дополнительно усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно возле города Тарасовка.

Месяц назад оккупанты установили такие же укрепления между городами Васильевка и Орехов на Запорожье.

В разведке Британии убеждены, что крупный украинский прорыв на Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область РФ и Крым. В то же время украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую РФ военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, – одна из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны оценивают, что у России нет сил для наступательных операций на Запорожье с западной линии фронта – то есть с Донецкого направления. Зато оккупанты все так же преследуют цель выйти на админграницы Донетчины и Луганщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!