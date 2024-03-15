Россия около 50 раз атаковала Украину северокорейскими ракетами – прокуратура

В Украине зафиксировано около 50 возможных случаев применения государством-агрессором Россией ракет, полученных от Северной Кореи. В то же время по состоянию на сегодняшний день есть лишь один официально подтвержденный экспертами случай использования оккупантами северокорейского ракетного вооружения – удар по Харькову 2 января.

Что касается других случаев, то сейчас ожидаются результаты экспертиз. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков на брифинге в четверг, 14 марта, передает Укринформ.

Он отметил, что на Харьковщине официально зафиксирован один случай применения армией РФ северокорейской ракеты KN-23. Это подтвердили как украинские, так и международные эксперты.

Есть еще два случая, когда оккупанты могли применить KN-23 на Харьковщине – речь идет об обстреле Харькова 7 февраля. В настоящее время ожидаются результаты экспертиз.

"В общей сложности на территории Украины зафиксировано около 50 случаев, когда РФ применила северокорейские ракеты", – сказал Фильчаков.

По словам руководителя прокуратуры, такими ракетами оккупационные российские войска били по шести регионам Украины.

"Они низкого качества, металл очень низкого качества. Ракета имеет несовершенную систему управления. Дальность полета составляет около 700 км, гораздо больше, чем у "Искандера" – 250 км. Есть много случаев, когда эта ракета взрывается в воздухе", – отметил Фильчаков.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Северная Корея уже передала России полтора миллиона артиллерийских снарядов для использования на фронте в войне против Украины. В то же время, половина этих боеприпасов непригодны для стрельбы или по меньшей мере нуждаются в тщательной проверке.

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