Россия осуществила массированную атаку на объект тепловой генерации в Киевской области: идет ликвидация последствий – Минэнерго

Страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 8 сентября, осуществила массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. В ведомстве заявили, что цель врага очевидна – нанести еще больше трудностей мирным украинцам, оставить без света и тепла дома, больницы, детские сады и школы.

В Минэнерго отметили, что объекты генерации, системы передачи, распределения электроэнергии и газовая инфраструктура – это не военные цели .

"Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

В Минэнерго заверили, что делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

О любых изменениях в энергоснабжении обещают сообщать дополнительно.

Что известно об атаке РФ по Украине 8 сентября

Армия России ночью осуществила массированные пуски "Шахедов" по Украине. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, среди направлений атаки были Киевщина, Черниговщина, Одесская область, Днепропетровщина.

В целом враг применил 142 "Шахеды" и дроны-имитаторы. Силами ПВО обезврежено 112 БПЛА.

Последствия атаки есть в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровщины, там вспыхнули пожары, сообщили в ОВА. Всего над областью сбили три дрона.

В Черкасской области обезвредили семь "Шахедов". Обошлось без травмированных и последствий для инфраструктуры.

На Николаевщине силы ПВО ночью сбили один "Шахед", из-за падения обломков в Николаеве есть повреждения на предприятии, вспыхнул пожар.

В Киевской области спасатели потушили огонь на промышленном предприятии, информировали в ГСЧС.

Обошлось без пострадавших. Взрывной волной повреждены здания ТЦ и фитнес-клуба в Обуховском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовятся повышать тарифы на коммунальные услуги. В Нацбанке говорят, что подорожание неизбежно и все потребители будут платить "комнуалку" по экономически обоснованным ценам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!