Россия атаковала Украину 142 дронами, есть попадания: в Воздушных силах рассказали, сколько БПЛА сбили

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину воздушными атаками. 7 сентября захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 112 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Подробности

В целом противник атаковал Украину 142 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 100 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

По состоянию на 8:52 несколько вражеских БПЛА находится в воздухе.

Последствия атаки

По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью в регионе силы ПВО сбили 3 беспилотника.

В результате атаки в Богдановской громаде Павлоградского района возник пожар, который ликвидировали. Враг бил и по Синельниковщине, там загорелись админздание, хозяйственная постройка и летняя кухня.

На Никопольщине громко было в райцентре, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах. Из-за обстрелов, горела сухая трава. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночь в области прошла с воздушными тревогами. По вражеским целям работали силы и средства ПВО.

"В пределах нашей территории успешно обезврежено 7 российских БпЛА. Без травмированных. Последствий для инфраструктуры предварительно тоже нет", – написал он.

По сообщению председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью на Николаевщине силы ПВО сбили один ударный БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате боевой работы и падения обломков в г. Николаев повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетики Украины, ночью под массированным обстрелом врага оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

"Цель очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Сейчас спасатели и энергетики устраняют последствия обстрела.

"О любых изменениях в энергоснабжении будем сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями", – указано в сообщении.

На Киевщине работники ГСЧС ликвидировали возгорание на промышленном предприятии, которое произошло в результате атаки российских БпЛА.

"На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", – указано в сообщении.

Напомним, с вечера 6 сентября Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой. В ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг и ударила по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся российские обстрелы Украины. Он пообещал позвонить главе Кремля Владимиру Путину в течение следующих нескольких дней, а также принять некоторых европейских лидеров в Вашингтоне, чтобы обсудить мирное урегулирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!