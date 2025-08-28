Россия осуществила отсроченный и конвульсивный акт террора против Украины: в чем особенности атаки

В ночь на 28 августа страна-агрессор, несмотря на демонстративное участие в дипломатических миротворческих инициативах президента США Дональда Трампа, нанесла по Украине комбинированный удар 629 средствами поражения. Но помимо наплевательского отношения РФ на миротворческие усилия США и продолжающийся террор гражданского населения, этой ночью было отмечено несколько важных моментов.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Этой ночью РОВ применили по тыловой территории Украины:

– дроны-камикадзе/приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в количестве 598 единиц, из которых было сбито 563;

– Х-101 – 20 ракет, сбито 18;

– 9М723 "Искандер-М"/KN-23 – 9/7;

– Х-47М2 "Кинжал" – 2/1.

В действительности этот удар планировался на 24 августа, День Независимости Украины, но иностранные делегации, гостившие в Киеве в эти дни, по сути отсрочили его. Это подтверждает тот факт, что командование российских оккупационных войск сейчас пытается избегать ударов по столице, когда там находятся высокопоставленные делегации.

Примечательно, что очень схожий по своей компоненте удар по Украине осуществлялся в ночь на 21 августа. Напомню, тогда РОВ применили:

– дроны-камикадзе/приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" – 574/546;

– Х-101 – 19 ракет, сбито 18;

– 9М723 "Искандер-М"/KN-23 – 2/0;

– Х-47М2 "Кинжал" – 4/1;

– 3М14 "Калибр" – 14/12.

Как видим, удар весьма схож по своему наполнению комбинированными средствами поражения – за исключением активного применения 3М14 "Калибр".

Но этой ночью Черноморская флотилия также выводила носители этих ракет, что явно говорило об их готовности к пускам, которые в итоге так и не состоялись. О причинах, почему этого не случилось, пока сложно судить, но не исключено, что этому могли помешать украинские ударные дроны, летевшие через Черное море транзитом – курсом на Афипский нефтеперерабатывающий завод. По всей видимости, командование флотилии приняло решение не запускать ракеты, чтобы не привлекать к себе внимание ударных дронов.

Подтверждением этой версии стала утренняя публикация ГУР МО Украины видео, на котором было запечатлено, как ударный дрон военной разведки поразили носитель "Калибров" в Азовском море – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Он получил повреждения борта и корабельной РЛС.

Таким образом, выполнение единственной доступной для российских военных кораблей в Черном и Азовском морях боевой задачи, а именно террористические обстрелы тыловой Украины ракетами 3М14 "Калибр", становится еще более проблематичным. Ведь помимо охоты морских дронов за российскими кораблями, теперь этим заняты еще и воздушные ударные средства.

Но вернемся к вышеупомянутому Афипскому НПЗ, ведь это тоже весьма примечательный момент.

В то время, как российские дроны и ракеты, продолжая тактику геноцида украинцев, в очередной раз терроризировали гражданское население (вследствие чего пострадали десятки гражданских и 18 погибли, среди них дети), украинские дроны ударили по крупнейшим российским НПЗ – Новокуйбышевскому и Афипскому. Это, в свою очередь, только усугубит топливный кризис в России, где и так дефицит для внутреннего потребителя начинает приобретать критический масштаб в ряде регионов.

Кроме того, на себя обратило внимание ограниченное количество запущенных ракет Х-101 с бортов Ту-95МС, что также говорит о последствиях операции "Паутина" для российской стратегической авиации.

Больше никогда не будет ударов по 50, 70, 90 ракет Х-101, а в воздушном пространстве РФ больше не будет одновременно 20 и более Ту-95МС. Такого количества боеспособных Ту-95МС у России попросту нет, а те борты, которые остались, применяются в круговом цикле на износ.

Поэтому сегодняшний акт террора я бы назвал конвульсивным.

Выводы

Россия, как это ей и свойственно, готовила масштабный акт террора на День Независимости Украины, но не рискнула его реализовать, пока Киев не покинули все высокопоставленные иностранные делегации.

Это явная демонстрация одновременно как желания продолжать террор гражданского населения, так и унизительного страха перед иностранными представителями.

Россия в очередной раз попыталась показать свою "силу" и право говорить ультиматумами, бросая очередной вызов президенту США Дональду Трампу посредством геноцида гражданского населения Украины. В свою очередь Украина в ту же ночь нанесла удары по Новокуйбышевскому и Афипскому НПЗ, суммарно перерабатывающим более 13 млн тонн нефти в год, или почти 5% от всего объема нефтепродукции в России. При этом российская ПВО в очередной раз не смогла предотвратить налет.

Формат комбинированного удара по Украине показал не только то, что командование российских оккупационных войск выходит на системное применение определенных комбинаций средств поражения, но и серьезные проблемы с носителями ракет. Стратегическая авиация РОВ имеет ограниченные возможности для террора, а военные корабли очень сильно рискуют, выходя в открытое море.

Очередной акт террора стал, как всегда, чудовищным и кровавым, но на поверхность всплыло не только хорошо нам знакомое хищническое обличье России, но и целый ряд системных проблем и страхов, с которыми на четвертый год полномасштабной войны сталкивается преступный режим Владимира Путина.