Под ударом были российские НПЗ, склады БК и не только: в Генштабе подтвердили поражение важных объектов оккупантов. Фото и видео

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа атаковали территорию РФ дальнобойным оружием. Поражен ряд важных объектов агрессора.

Об этом утром в четверг сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подтвердили обстрелы двух нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов и логистических объектов.

Афипский НПЗ (Краснодарский край, РФ)

Этот нефтеперерабатывающий завод атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины.

Основными продуктами переработки указанного НПЗ являются бензины и дизельное топливо; годовой объем переработки – около 6,25 млн тонн нефти в год (более 2% общего объема в России).

Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии, которая ведет полномасштабную войну против Украины.

"Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта", – подчеркнули в ГШ ВСУ.

Куйбышевский НПЗ (Самарская область РФ)

Силы беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Самара.

Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Входит в группу ПАО НК "Роснефть". Мощность переработки – 7 млн тонн нефти в год.

"Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", – заявило украинское военное командование.

Склады боеприпасов и логистика

В Генштабе не уточнили, какие именно объекты попали в этот список. Отмечается лишь, что они расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины

Из российских соцсетей известно, что среди атакованного железнодорожные станции Петров Вал и Кряж в Волгоградской и Самарской областях соответственно.

Удары осуществлялось средствами СБС, ССО и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

В ночь на 21 августа украинские воины атаковали законные цели на территории РФ, в том числе Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

