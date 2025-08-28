Под ударом были российские НПЗ, склады БК и не только: в Генштабе подтвердили поражение важных объектов оккупантов. Фото и видео
Силы обороны Украины в ночь на 28 августа атаковали территорию РФ дальнобойным оружием. Поражен ряд важных объектов агрессора.
Об этом утром в четверг сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подтвердили обстрелы двух нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов и логистических объектов.
Афипский НПЗ (Краснодарский край, РФ)
Этот нефтеперерабатывающий завод атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины.
Основными продуктами переработки указанного НПЗ являются бензины и дизельное топливо; годовой объем переработки – около 6,25 млн тонн нефти в год (более 2% общего объема в России).
Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии, которая ведет полномасштабную войну против Украины.
"Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта", – подчеркнули в ГШ ВСУ.
Куйбышевский НПЗ (Самарская область РФ)
Силы беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Самара.
Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Входит в группу ПАО НК "Роснефть". Мощность переработки – 7 млн тонн нефти в год.
"Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", – заявило украинское военное командование.
Склады боеприпасов и логистика
В Генштабе не уточнили, какие именно объекты попали в этот список. Отмечается лишь, что они расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины
Из российских соцсетей известно, что среди атакованного железнодорожные станции Петров Вал и Кряж в Волгоградской и Самарской областях соответственно.
Удары осуществлялось средствами СБС, ССО и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
