Россия отправила на войну против Украины полуслепого мигранта из Молдовы: в ГУР рассказали показательную историю

Россия отправила на фронт в Украине полуслепого молдавана Виктора Табирцу. Он жил в Липецкой области с женой и дочерью, российские силовики угрожали ему депортацией.

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Чтобы избежать депортации, Виктор согласился на "альтернативу" – и отправился штурмовать населённые пункты Харьковской области, где и был ликвидирован. Историю наёмника рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Краткий "боевой путь" оккупанта-молдаванина

В ГУР рассказали о гражданине Молдовы Викторе Табирце, которого РФ загнала в свою армию и использовала в очередном "мясном штурме". Его историю разведчики назвали "еще одним показательным примером привлечения Россией мигрантов к ведению преступной войны против Украины".

Виктор Табирца родился 11 января 1980 года в Молдове. Проживал в российском Липецке с семьей: женой и дочерью. И хотя у них обоих было российское гражданство, Виктор его не получил. А 18 марта 2026 года он получил постановление о незаконном пребывании на территории РФ. Силовики города Данкова Липецкой области, вынесшие это постановление, не интересовались особенностями семейной жизни молдаванина. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей (примерно 58,81 доллара США) и объявили о намерении выдворить из России.

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"Затем мужчину поместили в местный "спецприемник" для мигрантов, где ему предложили выбор: либо депортация, либо контракт с российской оккупационной армией. Табирца выбрал последнее – и вскоре был ликвидирован на войне", – отметили в ГУР.

Не помешало Виктору стать частью "второй армии мира" даже то, что он был слеп на один глаз.

28 апреля он подписал контракт с минобороны РФ и отправился в учебный центр.

Уже в первой половине мая новоиспечённого "добровольца" отправили на фронт в Украину. А в июне он был ликвидирован в Харьковской области.

По данным проекта "Хочу жить", Москва незаконно завербовала на войну против Украины не менее 857 граждан Молдовы, из них подтверждена гибель 81, ещё 8 находятся в плену.

"ГУР Минобороны Украины напоминает: единственная реальная возможность выжить в преступной войне против Украины – как для иностранных наемников в российской армии, так и для граждан государства-агрессора – это добровольная сдача в плен. Сделать это можно в рамках проекта "Хочу жить", написав в безопасный чат-бот в Telegram", – резюмировали в ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным ГУР, в России построили секретную биолабораторию, где проводят эксперименты с вирусами в интересах армии.

Также в военной разведке назвали вопросы, которые больше всего беспокоят россиян. Украинские удары вглубь РФ беспокоят население РФ не в первую очередь: этот вариант занял второе место.

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