Россия отправляет священников РПЦ в оккупированные города: они собирают данные для ФСБ

На временно захваченных территориях Украины войска РФ продолжают ущемлять религиозные громады. Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество, "заменяют" на тех, кого присылают из России – они в частности собирают данные для российских спецслужб.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в Центре национального сопротивления. Как говорится в сообщении, враг принудительно включает религиозные громады Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в состав Русской православной церкви (РПЦ).

Кроме этого, представители РПЦ также занимают должности в других церковных громадах на захваченных территориях. Например, в захваченных храмах Православной церкви Украины (ПЦУ). В этом вопросе особое внимание россияне уделяют полуразрушенному и захваченному Мариуполю на Донетчине.

При этом так называемые "священники" из РПЦ еще и занимаются агентурной деятельностью в оккупированных населенных пунктах. Они собирают данные о проукраинских прихожанах и священнослужителях. Такая информация потом передается спецслужбам страны-агрессора.

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В ЦНС подчеркнули, что все оккупанты будут наказаны за преступления против украинского народа, независимо от того, какая на них одежда – военная форма или ряса.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила в совершении преступлений и задержала более 60 клириков УПЦ МП. Они работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию.

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