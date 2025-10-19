Россия отвергла слова Трампа о мире и грезит полной капитуляцией Украины – ISW

Кремль не собирается отказываться от своих прихотей в отношении Украины. На призыв президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня и перемирии по линии разграничения Москва ответила повторением своих требований, которые де-факто означают капитуляцию Украины.

С повторением кремлевских ультиматумов в публичное пространство вышел, в частности, первый заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, на это обратили внимание в Институте изучения войны (ISW). Российский чиновник заявил, что государство-агрессор будет воевать до победы "на условиях, которые всем известны".

Реакция кремлевских чиновников на призыв Трампа: о чем свидетельствует

После призыва Трампа немедленно прекратить боевые действия и "объявить о победе", адресованные одновременно и Москве, и Киеву, с ответом президенту США вынырнул Медведев. В своих соцсетях 18 октября в свойственной для этого чиновника манере он написал, что этот призыв России, мол, не касается – потому что ей нужна победа "на условиях, которые всем известны".

Аналитики ISW попытались "продраться" сквозь нагромождение обид и прозвищ, которыми традиционно забрасывал всех вокруг воинственный "заменитель" российского диктатора Владимира Путина, чтобы понять, чего именно собрался добиваться Медведев на поле боя.

"Медведев, вероятно, имеет в виду последовательные довоенные требования Кремля установить пророссийское марионеточное правительство в Украине, добиться нейтралитета Украины и отказа НАТО от политики открытых дверей, а также ограничения численности украинских вооруженных сил таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя от будущей российской агрессии", – предположили в ISW.

Встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, после которой президент США и выступил с "миротворческими" заявлениями, вообще вызвала оживленную реакцию в Кремле. И российские чиновники, и пропагандисты ответили на нее повторением старых нарративов Москвы, направленных на оправдание агрессии против соседнего государства и на попытки подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Так, в Москве "выразили осторожный оптимизм" из-за решения Трампа не поставлять Украине ракеты "Томагавк", хотя тот же Медведев не сомневается, что в целом поставки американского оружия Украине будут продолжаться.

Тем временем преемник одиозного российского политика Владимира Жириновского на посту председателя ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что решение не передавать "Томагавки" Киеву Трамп принял под влиянием телефонного разговора с Путиным. Это решение американского президента Слуцкий назвал "победой" российского диктатора.

А руководитель Российского фонда прямых инвестиций, главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев снова взялся дистанционно "соблазнять" Трампа предложениями двустороннего экономического сотрудничества между РФ и США, за которое Кремль рассчитывает на отказ американского президента от попыток остановить российско-украинскую войну и его "разрешение" на продолжение российской агрессии против Украины без давления со стороны США.

"Кремль подтвердил свою приверженность военным требованиям России, которые равносильны полной капитуляции Украины, в ответ на предложение президента США Дональда Трампа относительно мира в Украине от 17 октября", – резюмировали в ISW.

