"Россия ответит за каждый обстрел": почему враг усилил воздушные атаки и упорно терроризирует Киев

В мае российские оккупанты 11 раз атаковали Киев, используя ракеты и ударные дроны, однако умелые действия Воздушных сил, а также работа новейших комлексов ПВО раз за разом ломают планы врага. Но несмотря на это, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать прекращения обстрелов.

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"Им это не удастся"

С конца апреля 2023 года российская армия возобновила обстрелы территории Украины, раз за разом нанося массированные удары. Несмотря на то, что оккупанты используют уже меньшее количество ракет, от этого обстрелы не становятся менее опасными – особенно если одновременно запускают еще и иранские ударные беспилотники Shahed.

Учитывая очень высокий процент сбития вражеских ракет и дронов, узнать цели врага обычному украинцу вряд ли удастся.

"Точных данных о целях, которые намерен атаковать враг, конечно же, в публичной плоскости озвучено не будет. Главное – это то, что армия, все Силы обороны, делают максимум для защиты каждого украинца и Россия обязательно ответит за каждый обстрел", – говорит собеседник OBOZREVATEL в ВСУ.

По словам офицера, он часто слышит мнение, будто бы россияне обстреливают Украину исключительно со злости или из мести: "Мол, на фронте у них провал – потому стали бомбить. Это очень упрощенное представление. Да, российская армия показала, что она никакая не "вторая в мире", однако недооценивать противника тоже нельзя. Конечно, враг радуется тому, что у нас люди не спят, радуется гибели украинцев, разрушенным домам, пытается воздействовать в том числе и психологически, однако в ситуации с ракетными обстрелами и использовании БПЛА все не так просто. Оккупанты все также целятся в важные для нас объекты, но сейчас их первоочередная задача – это помешать контрнаступлению ВСУ. Однако им это не удастся".

Тысячи смертельных ракет и БПЛА

Несмотря на международные санкции государство-террорист Россия продолжает производить ракеты, хотя и медленно. По словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас РФ в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, 35 единиц Х-101, два "Кинжала" и пять баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М".

И обломки примененных агрессором для ударов по Украине ракет указывают на то, что они буквально только что сошли с конвейера – были изготовлены не ранее чем в I квартале 2023 года.

С начала полномасштабного вторжения российские военные преступники выпустили по Украине уже более восьми тысяч ракет разного типа и ударных БПЛА. И если в самом начала возможности нашей армии по противодействию воздушным атакам были довольно ограничены, то теперь подавляющее большинство целей успешно сбиваются. Особенно это стало заметно после того, как ВСУ усилились новейшими системами ПВО.

Оккупанты "взялись" за Киев

Если с обстрелами на линии фронта и прифронтовой территории все довольно понятно, то многие задаются вопросом – почему же усилились обстрелы Киева. Только за 20 дней мая враг 11 раз (!) атаковал столицу Украины с воздуха, задействовав ракеты разного типа и ударные беспилотники.

4 мая ВСУ развенчали миф о "неуязвимой" российской ракете "Кинжал", когда первыми в мире сбили ее из комплекса Patriot – и это очень болезненно восприняли в РФ. А 16 мая Киев пережил невиданный до этого обстрел, когда враг отправил на столицу уже шесть крайне дефицитных для России "Кинжалов" плюс "Искандеры", "Калибры" и другие ракеты, а также Shaheed – все они были успешно сбиты. Грохот ПВО слышали, наверное, все жители и гости столицы.

"Работа чрезвычайно успешна. Шесть "Кинжалов" – это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре происшествия, потому что столица всегда была в приоритете у россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами ПВО. Здесь объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты – они всегда будут в приоритете у врага", – прокомментировал это спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Страшное, но завораживающее зрелище – как-будто "Звездные войны" здесь и сейчас", "Огромная гордость за наших защитников!", "ПВО работает!", – писали киевляне в социальных сетях.

Не менее громко было и ночью 20 мая, когда российские оккупанты атаковали Киев и область 18 ударными дронами Shaheed, которые также были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр".

По словам собеседников OBOZREVATEL в ВСУ, сейчас враг, судя по всему, поставил себе еще одну задачу: уничтожить новейшее вооружение, которое защищает небо Киева от российских атак. Потому россияне будут раз за разом пытаться "вскрыть" и истощить наше ПВО.

Есть и немаловажное условие, чтобы этого не случилось. Киевлянам и гостям столицы нужно наконец-то осознать: выкладывая фото и видео обстрелов, можно даже неумышленно засветить нашу ПВО. А это грозит серьезными последствиями.

По мнению собеседников OBOZREVATEL в разведке, озвучивать прогнозы по поводу количества обстрелов – в том числе и по Киеву – неблагодарное дело. Главное сейчас – это приложить максимальные усилия для победы над врагом. Только в этом случае можно будет рассчитывать на окончательное прекращение обстрелов и возврат к мирной жизни, а пока что стоит внимательно относиться к сигналу воздушной тревоги и не игнорировать ее.