Россия перебрасывает из Беларуси часть своих подразделений на восток Украины – ГПСУ

Страна-агрессор Россия перебрасывает из Беларуси часть своих подразделений на восток Украины. Все военные прошли подготовку.

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Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины. Количество российских военнослужащих на территории Беларуси уже уменьшилось примерно до 4 тысяч.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основу привлечены либо на учениях общих, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше. Потому что те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию для дальнейшего переброса, в том числе, на восток нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", – заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Также он отметил, что на данный момент продолжаются инженерно-фортификационные работы по укреплению границы. Это происходит с целью не допущения вторжения агрессора и чтобы силы обороны ВСУ имели возможности отразить атаки.

"Поэтому, земли, которые на границе с Беларусью и РФ (до 2 км – Ред.) в какой бы собственности они ни были передаются в собственность Госпогранслужбы для усиления сил обороны по отражению любой агрессии по этим направлениям", – сказал Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПСУ ранее отметили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, однако "несколько напряженная". Причина этого – присутствие на беларуской территории российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, подтверждающих это.

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