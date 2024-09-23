Россия перебрасывает на войну против Украины моряков с авианосца 'Кузнецов': в Forbes указали на проблемы в армии Путина

Единственный российский авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" вряд ли будет развернут после лет простоя, ремонтов и пожаров. Моряков с этого авианосца в последние месяцы перевели в армию и отправили на войну против Украины.

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Об этом пишет Forbes. Там отметили, что ситуация с "Адмиралом Кузнецовым" подчеркивает нехватку живой силы в армии РФ, а также запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых являются остатками со времен холодной войны.

Из части экипажа авианосца, около 1500 человек, был сформирован так называемый фрегатный механизированный батальон в составе 1-й гвардейской танковой армии РФ.

Это подразделение вело бои вокруг Харькова, прежде чем перейти на Покровское направление на востоке. OSINT-аналитик Moklasen отмечает, что по крайней мере один бывший член экипажа авианосца Олег Соседов пропал без вести во время российской атаки на Харьков 23 июля.

"Кремль принимает экстремальные меры, чтобы мобилизовать 30 000 свежих военных, необходимых ему ежемесячно, чтобы компенсировать потери на поле боя – убитых, раненых и пленных – в Украине", – говорится в статье.

Альтернативой отправки на войну экипажей кораблей может стать общенациональный призыв, что было бы политически рискованным для режима диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, военные и судостроители России пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного авианосца страны-агрессора – "Адмирал Кузнецов". Тяжелый авианосный крейсер находится в аварийном состоянии.

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