Россия перебрасывает на восток Украины бывших наемников ЧВК 'Вагнер', которые были в Беларуси

Боевики частной военной компании "Вагнер", которые после неудавшегося вооруженного госпереворота в России временно располагались в Беларуси, вновь перекидываются на восточный фронт Украины. Военное командование решило за их счет восполнить утраченные позиции на горячих направлениях войны.

Об этом сообщило издание Громадське, ссылаясь на спикера Восточного формирования Ильи Евлаша. Он пояснил, что наемники выполняют разные функции: от рядового солдата-оккупанта до инструктора.

"То есть "вагнеровцы" рассеяны по разным подразделениям, и участвуют в боях на востоке Украины", – подчеркнул представитель Сил обороны.

Напомним, "вагнеровцов" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры и даже в рестораны. Поэтому боевики устраиваются работать в России таксистами и строителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер". Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и МО Беларуси.

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