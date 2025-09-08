Россия перебрасывает технику из Ленинградской области на фронт: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Российская армия продолжает перебрасывать свои силы на фронт, но масштабы и качество техники оставляют желать лучшего. Неподалеку поселка Кирилловское зафиксирована колонна военной техники, которая двигалась по железной дороге в сторону зоны боевых действий.

Об этом сообщает движение "Атеш". "Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское", – говорится в сообщении.

В составе колонны двигались две БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К". Танков не было – основу составляли дешевые стали старые легковые автомобили, грузовики и советские УАЗы "буханки".

Кроме того, в колонну входили топливные цистерны и машины медиков. На технике замечены тактические знаки подразделений группировки "Север", которая ранее участвовала в боях на Курском и Харьковском направлениях.

На всей технике видны тактические знаки подразделений группировки "Север", которая ранее участвовала в боях на Курском и Харьковском направлениях.

Недавняя смена командования группировкой "Север" и активное перемещение техники могут свидетельствовать о подготовке к новым операциям на фронте. Все полученные данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины для контроля ситуации и оценки потенциальных угроз.

Напомним, ранее "Атеш" устроили диверсию вблизи оккупированного Дебальцево в Донецкой области. В результате удачной операции была нарушена логистика российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно партизаны "Атеш" устроили диверсии в Краснодарском крае РФ. Они сожгли башню сотовой связи, которая обеспечивала несколько воинских частей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!