Россия перебросила к границе Украины 'элитных' спецназовцев: в ЦНС объяснили, что может готовить враг

К границе с с Украиной российское командование перебросило так называемые "элитные" подразделения российского ГРУ. Группы из двух бригад спецназначения из Самарской и Ростовской областей разместились в населенном пункте Теткино Курской области.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Российские спецназовцы будут выполнять задачи по контрдиверсионной деятельности в пограничной полосе после удачных операций партизан, а также будут осуществлять диверсии.

По данным ЦНС, российское командование перебросило в приграничный район Курской области военнослужащих из "элитных" подразделений ГРУ.

"На границе с Украиной, в поселке городского типа Теткино, Курской области РФ, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, подчиняющихся российскому ГРУ. В частности, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)", – отмечено в ЦНС.

Члены подполья также выяснили, какие основные задачи возложены на вновь прибывших захватчиков. Они, в частности, будут осуществлять контрдиверсионную деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проводить диверсии и "поднимать боевой дух у деморализованных подразделений ВС РФ вдоль границы".

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что российские оккупанты издеваются над гражданским населением в Мариуполе и вывозят имущество из школ на Запорожье.

Так, в Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово пьют и цепляются к местным жителям, наносят им телесные повреждения, применяют холодное оружие. Так называемые "правоохранительные органы" на жалобы людей не реагируют.

На временно оккупированной части Запорожья же захватчики, прикрываясь "эвакуацией", вывозят российские учебники и другое имущество из школ.