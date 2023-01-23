Россия перебросила пополнение на Херсонщину, оккупанты несут большие потери в Украине – Генштаб

Российская оккупационная армия на 334-е сутки войны против Украины продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении, а на других ведет оборону. На фоне значительных потерь страна-агрессор РФ перебрасывает пополнение живой силы, вооружая захватчиков только стрелковым оружием.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 января. Военные предупреждают об угрозе российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также дронов-камикадзе по всей стране.

В течение суток агрессор нанес четыре ракетных и пять авиаударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также накануне враг прибег к безуспешным наступательным действиям на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах н. п. Стельмаховка и Новоселовское Луганской области; Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На сегодня на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам с его стороны подверглись районам н. п. Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области; Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении ВС РФ обстреляли районы Петропавловки, Табаевки, Синьковки, Крахмального, Купянска Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение оккупантов попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области. На Бахмутском – районы 21 населенного пункта, среди которых Верхнекаменское, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Авдеевку, Невельское, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

На Новопавловском направлении российская армия обстреляла из артиллерии и минометов районы Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня оккупантов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Свободное Поле, Времевка и Новополь на Донечине; Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским обстрелам из РСЗО подверглись районы Дудчанов, Ингульца, Гавриловки, Бургунки, Монастырского, Антоновки и Херсона.

С 18 по 21 января в Виноградово и Бриловку Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как то бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.

Агрессор продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного на Запорожье переполнена ранеными солдатами путинской армии. Только за последнее время туда привезли около 150 захватчиков. Вместе с тем большинство персонала заведения отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

В течение 22 января украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения российских ВС. Также сбит БПЛА "Орлан-10". Наши ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения оккупантов и три вражеских склада боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Генштабе ВСУ опровергли заявления пропагандистов Москвы о "прорыве войск РФ на Запорожье". На самом деле оккупанты на этом направлении продолжают нести потери и отступать с занятых ранее позиций.

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