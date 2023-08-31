Россия перебросила системы ПВО с Курильских островов к границе с Украиной – Kyodo

Страна-агрессор Россия, вероятно, забрала с Курильских островов свои зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны. Они дислоцировались там с 2020 года, а теперь технику перебросили для использования в войне против Украины.

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Об этом в четверг, 31 августа, сообщило изданиеKyodo News со ссылкой на спутниковые снимки компании MaxarTechnologies. Исчезновение комплексов заметил военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета.

Как отмечается, речь идет о комплексах С-300В4. Ракетные подразделения, оснащенные ЗРК С-300В4, были дислоцированы в заливе Хитокаппу на острове Итуруп, известном как Касатский залив, и вблизи Южно-Курильска.

В сентябре 2022 года на обоих военных объектах были видны многочисленные транспортно-установочные пусковые установки с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.

Коидзуми отметил, что вполне возможно, что они были переброшены в западный регион России недалеко от границы с Украиной.

Эксперт также выразил уверенность, что российские военные забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию. По его словам, оружие, которое хранились на военном объекте на Сахалине, отправится на фронт в Украине. Перед этим их временно отправляли на заводы для ремонта.

Кроме того, по его словам, в Украину также направляются войска с Дальнего Востока. Элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Итуруп и Кунашир погибли после мобилизации.

"Российские военные используют все имеющиеся в их распоряжении вооружения, что является свидетельством их активного участия в войне", – сказал Коидзуми.

Отметим, что Итуруп и Кунашир входят в число четырех спорных островов, которые Япония называет Северными территориями ( туда еще входят Шикотан и Хабомаии). Острова были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Управляет этими территориями Россия, которая называет их Южными Курилами.

Из-за спора о принадлежности островов РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское военное командование продолжает расходовать относительно элитные воздушно-десантные силы, направляя их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений. Ныне речь идет о Запорожском направлении фронта, где оккупанты несут потери.

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