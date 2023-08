Россия задействовала 'элитные' подразделения для усиления важных секторов на фронте: в ISW указали проблемы врага. Карта

Российское военное командование продолжает расходовать относительно элитные воздушно-десантные силы, направляя их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений. Ныне речь идет о Запорожском направлении фронта, где оккупанты несут потери.

Видео дня

В сети появились кадры, которые подтверждают, что войска РФ не контролируют часть населенных пунктов, как бы пропагандисты не уверяли в обратном. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 27 августа россияне распространили видео с якобы уничтожением украинского бронетранспортера в районе села Работино на Запорожье. Но расследователи отметили, что на самом деле оккупанты засняли удар их беспилотника "Ланцет" по собственному же БТР-82А (брошенному или поврежденному) возле этого населенного пункта.

"Эта вторая новая потеря БТР означает, что они не контролируют Роботино, активно контратакуют село, но не могут этого сделать", – говорится в подписи к видео в соцсети X (бывший Twitter).

Установлено, что к такому методу обретения "успехов" на фронте прибегли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

Как отметили в ISW отметили, опубликованные кадры показывают, что российское военное командование перебросило ее подразделения из района Кременной в Луганской области на юг – для усиления позиций возле Роботино.

Ренее подчеркивалось, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация еще раз предполагает, что оккупанты могут использовать "элитные" подразделения для усиления критических участков линии фронта.

До этого Россия передислоцировала 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ с Херсонщины для поддержки своей обороны на востоке и западе Запорожской области, а также перебросила другие силы ВДВ с Луганщины для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

По мнению аналитиков, военное командование РФ последовательно полагалось на формирования десантников как на наступательные, так и на оборонительные силы, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа.

"Деградация этих сил может ослабить способность России проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые ее намерения возобновить масштабные наступательные операции, которые преимущественно опирались на относительно элитную пехоту, которой сейчас не хватает РФ", – убеждены в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Роботино в Токмакском районе Запорожской области. Там подчеркнули, что защитники закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение.

Известно, что в этом районе ВСУ прорвали первую линию обороны ВС РФ. Оккупанты построили вблизи села огромное количество инженерно-фортификационных сооружений и минных полей, поэтому продвижение Сил обороны было крайне сложным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!