Россия перед выборами усилит давление на фронте, ее не стоит недооценивать, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение помощи Украине не остановит начатую Россией войну, поэтому союзники должны помочь Киеву добиться "наилучшего возможного результата". По его мнению, страну-агрессор Россию не нужно недооценивать, ведь она не является слабым противником, и на войну нужно смотреть реалистично.

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Павел убежден, что накануне президентских выборов, Россия попытается усиливать военное давление, чтобы показать "результат" незаконного вторжения в Украину. Даже учитывая то, что у российского диктатора Путина, вероятно, не будет конкурентов, он все же хочет показать россиянам решительность, а Украине это может грозить потерями. Слова президента процитировало издание České noviny в среду, 24 января.

"Не стоит ожидать, что у Путина может появиться на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать. Но все же ему тоже нужно показать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", – отметил Павел.

Он призвал партнеров продолжать и усиливать помощь украинскому государству, поскольку считает, что заморозка помощи не остановит российскую агрессию. Кроме того, по его мнению, у украинской армии сейчас нет ресурсов для того, чтобы полностью вытеснить российских оккупантов со своей территории.

"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны заставить Украину сыграть лучший результат и сохранить поддержку демократического мира", – отметил Павел.

Он также назвал верхом высокомерия слова министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова, который выдал, что Москва якобы может вести переговоры об окончании войны только при смене нынешнего руководства в Украине.

Президент Чехии напомнил, что это Россия напала на Украину, оккупировала ее города, разрушает инфраструктуру и убивает украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Павел упрекнул лидеров европейских государств, которые заявляют об "усталости" от войны, которую Россия ведет против Украины. Политик сказал, что нет оснований говорить об усталости, ведь ракеты падают на украинские города.

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