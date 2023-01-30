Россия перешла к тотальной войне: литовский генерал указал на угрозы для Украины и объяснил важность поддержки со стороны Запада

Россия перешла к тактике тотальной войны. На данном этапе ключевое значение имеет материальное обеспечение и логистика, которые во многом зависят от поддержки Запада.

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Об этом командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сказал в интервью Guildhall. "По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину, нет", – отметил он.

Генерал добавил, что сейчас "даже слепому видно", что РФ готовится к новой волне наступления. Остановиться или изменить замысел они, вероятно, могут, если увидят, что у армии Украины достаточно оборудования, амуниции, оружия и подготовленных военных.

В случае затяжной войны ее исход будет зависеть от ресурсов, считает Рупшис. У России есть внутренние ресурсы, также она получает поддержку от некоторых стран, вероятно, от Индии и Китая.

"Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", – сказал военный.

По словам главы армии Литвы, даже после перевода экономики Украины на "военные рельсы" у нашей страны не будет ресурсов, равнозначных российским, что необходимо учитывать и прорабатывать в рамках стратегии.

Поэтому не только ВСУ, но и весь украинский народ, все сферы экономики и деятельности государства должны быть подключены к борьбе, подчеркнул генерал.

"Второй ключевой фактор – западная поддержка на достаточном уровне для противостояния РФ и противодействия тому, что на фронте может предложить Россия", – сказал Рупшис.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СВР Украины (2005–2010) генерал Николай Маломуж считает, что в случае вступления НАТО в войну она закончится очень быстро. Однако пока Запад предпочитает прямо не вмешиваться в конфликт, несмотря на то, что все бункеры президента РФ Владимира Путина давно под прицелом.