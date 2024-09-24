Россия планирует на 2025 год увеличить расходы на оборону до 6,2% ВВП – Bloomberg

Страна-агрессор Россия собирает деньги для продолжения незаконного вторжения на территорию Украины. В проекте бюджета на 2025 года расходы на оборону заложены на уровне 6,2% ВВП.

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Об этом пишет издание Bloomberg. Журналисты отмечают, что ознакомились с проектами бюджета РФ на ближайшие три года.

Правительство страны-агрессора, как указывается в материале, намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов) в 2025 году с 10,4 трлн рублей, запланированных на этот год, что составляет 6,2% от валового внутреннего продукта.

Военные расходы Москва планирует сократить до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных проекта.

"Прогнозируется, что расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40% от общего объема бюджетных выплат России в 2025 году, поскольку Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы, поскольку вторжение в Украину длится уже третий год. Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику, согласно проекту бюджета, который, вероятно, будет вскоре представлен в российский парламент", – говорится в материале.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что Россия, несмотря на санкции западных государств, планирует получить в 2024 году 35,1 трлн руб. (почти $377 млрд) доходов госбюджета, а нефтегазовые доходы агрессора более чем вдвое перекрывают военные расходы Кремля. Это свидетельствует о том, что санкций недостаточно, а хоронить российскую экономику преждевременно.

Как сообщал OBOZ.UA, с конца 2024 года апреля минимум 17 грузов с нефтью и нефтепродуктами вышли из российских портов на судах, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского Союза. Большинство из них перевозилось на судах, которые на момент их назначения принадлежали российскому танкерному гиганту "Совкомфлот".

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