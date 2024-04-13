Россия планирует перезапустить Запорожскую АЭС к декабрю – WSJ

Страна-агрессор Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, которую ее войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. Это еще больше увеличивает риск инцидента на крупнейшей АЕС Европы.

Об этом с ссылкой на источники сообщило издание The Wall Street Journal в пятницу, 12 апреля. Как пишут журналисты, в истории атомной отрасли еще не было такого инцидента, чтобы одна страна захватила и эксплуатировала действующую электростанцию другой страны.

Как говорится в материале, Международное агентство по атомной энергии получило технические отчеты от группы инспекторов, которые находятся в районе станции, из которых следует, что РФ задумала вернуть ЗАЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.

Европейские дипломаты, как пишет СМИ, считают, что РФ хочет вернуть в эксплуатацию как минимум один реактор.

В настоящее время пять из шести реакторов станции отключены (холодная остановка). Шестая нагревается ровно настолько, чтобы производить пар, необходимый станции для основных процессов безопасности.

По данным издания, у России нет специалистов, которые бы знали особенности станции, которая больше не является станцией советского типа – теперь она работает частично на западных системах управления и американском ядерном топливе от Westinghouse.

WSJ пишет, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце встретился в Сочи с российским диктатором Владимиром Путиным и главой "Росатома", и спросил, будет ли перезапущена станция. Путин сказал, что обязательно будет, но без уточнения сроков.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп США призвал Россию воздерживаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС. Для этого следует вернуть контроль над станцией компетентным украинским органам.

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