Россия планирует привлечь около 12 тыс. работников из КНДР к сбору 'Шахедов' – ГУР

России не хватает "рук", чтобы собирать "Шахеды". Решить проблему Москва планирует с помощью КНДР, привлекая на предприятие в Алабуге более 10 тыс. северокорейских рабочих.

Работать корейцы будут по 12 часов в сутки и больше – за мизерную как для такой работы плату. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что выяснила украинская разведка

Россия, отметили в ГУР, снова обратилась за помощью к Пхеньяну. На этот раз диктатор КНДР вызвался принять участие в наращивании производства дронов-камикадзе для ударов по Украине.

"Уже до конца 2025 года государство-агрессор РФ планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников к работе на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Именно в "Алабуге" изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины", – говорится в сообщении.

О продаже рабочих рук два режима договаривались в конце октября. Именно тогда в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников.

"Импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США (чуть больше 100 грн. – Ред.) за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов", – отметили в ГУР.

Новый "виток" взаимоотношений между Пхеньяном и Москвой, считают в разведке, свидетельствует об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины.

Как писал OBOZ.UA, на днях стало известно, что КНДР перебросила к границе с Украиной еще 5 тыс. военных. Они будут привлечены к восстановлению инфраструктуры.

Всего около 10 тысяч военных из КНДР сейчас находятся вблизи российско-украинской границы, где выполняют охранные задачи. Еще более 1000 инженеров, которые были отправлены туда, занимаются разминированием.